Karaburun'da edebiyat ve sanat söyleşilerine yeniden merhaba - Son Dakika

Karaburun Belediyesi'nin destekleriyle 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında her gün saat 18.30'da Nergis Kafe'de gerçekleşecek etkinliğin ilk gününde Oğuz Tümbaş, Cevdet Yüceer ve Bedri Karayağmurlar "Resim ve Şiir'' konulu söyleşileri ile katılımcılara sanat dolu saatler yaşattı.Söyleşinin ardından düzenlenen imza günü de vatandaşların ilgili katılımına sahne oldu.

Etkinlik hakkında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, pandemi yüzünden bir yıl ara verilen etkinliğe bu yıl yeniden ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sanatçılarımızın aydınlık yüzlerini ilçemizde görmekten, onları misafir etmekten, emekleriyle yücelttikleri sanatlarından istifade etmekten çok mutluyuz. Karaburun halkına da sanatçılarımızı yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Bu yıl birbirinden değerli şair, yazar ve sanatçıların yer alacağı Karaburun Edebiyat ve Sanat Söyleşileri kapsamında 17 Ağustos Salı saat 18.30'da Emel Bala "Çocuk Oyunu-Atölye Çalışması veİmza Günü'', 18 Ağustos Çarşamba 18.30'da Nejla Uyanık Bilgilioğlu ve Alpaslan Bilen "Söyleşi ve İmza Günü'' (*Alpaslan Bilen'in İmza Günü saat 11.00'da gerçekleşecektir), 19 Ağustos Perşembe saat 18.30'da Murteza Albayrak "Karikatür Atölyesi ve İmza Günü'', 20 Ağustos Cuma saat 18.30'daHülya Nutku ve Ferda İzbudak Akıncı "Söyleşi ve İmza Günü'' gerçekleştirilecek.

Söyleşi ve imza günleri ilçe merkezinde Karaburun Belediyesi tarafından işletilen Nergis Kafe'de olacak.