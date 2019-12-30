KARABURUN'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI - Son Dakika
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KARABURUN'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

6 saat önce

'TURUNCU' alarmın verildiği İstanbul'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.

KARABURUN'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI, System.String[]
'TURUNCU' alarmın verildiği İstanbul'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.

Fırtına özellikle Karadeniz'e bağlı ilçe mahallelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Denizde  dev dalgalar oluşurken, balıkçılar denize açılamadı. Arnavutköy'e bağlı Karaburun mahallesinde limanda bekleyen balıkçılar, uzun zamandır böyle şiddetli bir fırtına görmediklerini belirtiyor. Balıkçılık yapan Muammer Bingöl, "Burada bulunan balıkçı arkadaşlarımız hem teknelerini gözetliyorlar hem de kestane yiyorlar. Dışarı çıkamıyoruz. Burada oturup sıcak sobanın ve kestanenin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR HAFTA DENİZE ÇIKAMAYIZ"

Balıkçılık yapan ve fırtına nedeniyle denize açılamayan Kemal Eren, "Bu sayılı bir fırtına. Bu fırtına 24 saat böyle hızını devam ettirecek. Bir hafta daha havalar böyle kötü. Balıkçı arkadaşlar denize çıkamayacak. Kar yok ama karın soğuğu var. Herhalde yükseklere kar düşer. Sobamız olmasa burada duramayız. 24 saat sonra azalacak ama bir hafta denize çıkamayız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Denizden detay görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Dalgalardan görüntüler

-Balıkçı teknelerinden görüntüler

-Balıkçılarla röportajlar

-Detay görüntüler


- İstanbul
Arnavutköy, Karaburun, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:04 Kaynak: DHA
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