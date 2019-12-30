Karaburun'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı - Son Dakika

'TURUNCU' alarmın verildiği İstanbul'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.

Fırtına özellikle Karadeniz'e bağlı ilçe mahallelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Denizde dev dalgalar oluşurken, balıkçılar denize açılamadı. Arnavutköy'e bağlı Karaburun mahallesinde limanda bekleyen balıkçılar, uzun zamandır böyle şiddetli bir fırtına görmediklerini belirtiyor. Balıkçılık yapan Muammer Bingöl, "Burada bulunan balıkçı arkadaşlarımız hem teknelerini gözetliyorlar hem de kestane yiyorlar. Dışarı çıkamıyoruz. Burada oturup sıcak sobanın ve kestanenin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR HAFTA DENİZE ÇIKAMAYIZ"

Balıkçılık yapan ve fırtına nedeniyle denize açılamayan Kemal Eren, "Bu sayılı bir fırtına. Bu fırtına 24 saat böyle hızını devam ettirecek. Bir hafta daha havalar böyle kötü. Balıkçı arkadaşlar denize çıkamayacak. Kar yok ama karın soğuğu var. Herhalde yükseklere kar düşer. Sobamız olmasa burada duramayız. 24 saat sonra azalacak ama bir hafta denize çıkamayız" ifadelerini kullandı.