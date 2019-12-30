Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu - Son Dakika

Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu
6 saat önce
İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Karaburun'da dev dalgalar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Karaburun'da dev dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurulmuştu. Meteorolojinin uyasının ardından İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Karaburun'da da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.
Son Dakika İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor