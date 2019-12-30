KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2) - Son Dakika

KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2)

6 saat önce

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.

KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2), System.String[]

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Özellikle Karadeniz'e kıyı ilçelerin mahallelerinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Arnavutköy'e bağlı Karaburun Mahallesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Denizden detay görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Dalgalardan görüntüler

-Balıkçı teknelerinden görüntüler

-Detay görüntüler


Karaburun, Dalgalar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
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