Karaburun'da fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı - Son Dakika
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Karaburun'da fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı

11.03.2022 15:03
Karaburun'da fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı

İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bir balıkçı teknesi battı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bir balıkçı teknesi battı.

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları İzmir'de de görülüyor. Bazı yerlerde kar yağışının olduğu Karaburun'da fırtına da hayatı olumsuz etkiledi.

Mordoğan Balıkçı Barınağında kıyıya bağlı tekne fırtına nedeniyle battı.

Yetkililer, ilçe genelinde olumsuzluklarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaburun'da fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı - Son Dakika


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