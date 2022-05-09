Karaburun'da 'Ges' Tepkisi: Halkın Katılım Toplantısı İptal Edildi - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde kurulmak istenen güneş enerjisi santrali (GES) için düzenlenen halkın katılım toplantısı, yöre halkı ve çevrecilerin tepkisi üzerine iptal edildi.

Karaburun'un Parlak mahallesinde, Sazak köyüne bitişik sit alanında Öres Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulmak istenen GES için bugün düzenlenen halkın katılım toplantısı, tepkiler üzerine yapılamadı.

Parlak mahallesindeki köy kahvesinde toplanan yöre halkı ve çevreciler, "Bunun adı temiz enerji değil, talan" yazılı pankart açıp, "Yarımada'dan elinizi çekin" sloganı attı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da köylülere destek verdi.

"CANLILAR ZARAR GÖRECEK"

GES proje alanı çevresindeki meraların doğal yapısının bozulacağını, hayvancılığın kötü etkileneceğini savunan köylülerin "Toplantı istemiyoruz" sloganı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri, bilgilendirmenin yapılamadığına dair tutanak tuttu.

Köylüler ve çevreciler, "Öres Elektrik GES Projesi alanında uluslararası koruma altında olan bitki, memeli ve kuş türleri mevcut. Tüm bu canlılar zarar görecek. 2019 yılında kentsel sit alanı ilan edilen Sazak köyü, GES ve RES projeleriyle zarar görecek. Proje, kültürel mirasımıza da zarar verecek" açıklamasını yaptı.