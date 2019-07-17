Karaburun'da insan kaçakçılığından tutuklu eski başkanlara tahliye
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İZMİR'de, 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklu olan MHP Karaburun eski İlçe Başkanı Fırat Z. ile Karaburun Ülkü Ocakları eski Başkanı Mehmet K., tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:10 Kaynak: DHA
İZMİR'de, 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklu olan MHP Karaburun
eski İlçe Başkanı Fırat
Z. ile Karaburun Ülkü Ocakları eski Başkanı Mehmet K., tahliye edildi.
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'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik geçen 10 Nisan'da operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kaçak göçmen yakalanırken, aralarında MHP Karaburun eski İlçe Başkanı Fırat Z. ile Karaburun Ülkü Ocakları eski Başkanı Mehmet K.'nin de bulunduğu 6 şüpheli, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklardan MHP Karaburun eski İlçe Başkanı Fırat Z. ile Karaburun Ülkü Ocakları eski Başkanı Mehmet K. tahliye edilirken, duruşma ertelendi.
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