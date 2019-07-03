Karaburun'da kadın dayanışması

İzmir'in en etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, Temmuz 2019 olağan toplantısını Karaburun'un ilk kadın Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ve platforma üye olan 70 dernek ve vakıf yöneticisinin katıldığı ve gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda Başkan Erdoğan'a tam destek mesajı verildi.

Toplantıda konuşma yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, platform üyelerini ilçede misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Birlikten kuvvet doğar ilkesini gaye edinip, bu inançla kurulan ve çalışan, hizmette emeğin, sevgiyle desteklenmesini ve emeğe değer kazandırılmasını amaçlayan gönüllü kuruluşların desteği, bizlere gurur verdi.STK'lar objektif ve disiplinli çalışmaları ile yerel yönetimlere her zaman ayna tutmuştur. Bizler de her türlü öneriye açık, ortak aklı ve halkın çıkarını önemseyen bir yönetim modeli ile ilçemizi bir marka haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ KADIN…

Toplantıda, ilçeye dair projelerini anlatan ve STK'larla birlikte yürütebilecekleri çalışmalar konusunda bilgi veren Erdoğan şöyle devam etti: " Türkiye'nin en batısında olmasına rağmen, doğudaki bölgelerle aynı mahrumiyet özelliğine sahip Karaburun'da doğan ve yetişen bir kadın olarak, bölgemin eksikliklerini çok iyi biliyorum. Bölgede kadın istihdamının artırılması ve kadının daha üretken hale getirilmesi ile ilgili projeler geliştirdik. Mahallelerimizde kadın kooperatifleri kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Kopanisti peyniri, hurma zeytini, sakız enginarı, narenciye, karabaş otu reçeli, keçi peyniri gibi bölgeye özgü olan ürünlerimizin üretimi, tanıtımı ve markalaşması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. "Anneye İş, Çocuğa Kreş'", projemizle çalışan annelerin çocukları için kreş imkânı sağlayacağız".

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, aydın bir Cumhuriyet kadını ve hukukçu olan İlkay Girgin Erdoğan'a, her konuda destek olacaklarını vurgulayarak Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği adına, Başkan Erdoğan'a teşekkür sertifikası ve nazar boncuğu takdim etti.

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformu üyeleri, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Mordoğan'da bulunan Müesser Aktaş Etnografya ve Tarih Evi'ni ziyaret ettiler.