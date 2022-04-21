Karaburun'da Olaylı Ges Toplantısı - Son Dakika
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Karaburun'da Olaylı Ges Toplantısı

21.04.2022 16:59

İzmir'in Karaburun ilçesinde 87 rüzgar türbini bulunan firmanın aynı bölgeye kurmak istediği 7 adet güneş enerji santrali (GES) için bugün yapılması planlanan halkın katılım toplantısı olaylı geçti. Projeye tepki gösteren yurttaşlar, bakanlık yetkililerinin aksine 'Toplantı yapılamadı' diye ikinci bir tutanak tuttu. Yurttaşlara destek veren CHP'li milletvekilleri ile firma yetkilileri arasında gerginlik yaşandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 87 rüzgar türbini bulunan firmanın aynı bölgeye kurmak istediği 7 adet güneş enerji santrali (GES) için bugün yapılması planlanan halkın katılım toplantısı olaylı geçti. Projeye tepki gösteren yurttaşlar, bakanlık yetkililerinin aksine 'Toplantı yapılamadı' diye ikinci bir tutanak tuttu. Yurttaşlara destek veren CHP'li milletvekilleri ile firma yetkilileri arasında gerginlik yaşandı.

Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. firmasının Karaburun'daki rüzgar türbinlerinin yanına yardımcı kaynak olarak kurmak istediği 7 adet güneş enerjisi santralinin bugün yapılması planlanan halkın katılım toplantısı gergin geçti.

"Son sözü doğa söyler", "Hırsa, ranta hayır", "Meramıza dokunma" yazılı dövizler taşıyan çevreciler ve bölge halkı, "Lodos dışarı" sloganları atarak firmaya tepki gösterdi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Tacettin Bayır ve Kani Beko'nun da destek verdiği yurttaşlar toplantıyı iptal ettirmek istedi.

İKİ AYRI TUTANAK TUTULDU

Yayla Mahallesi Köy Odası'nda yapılacağı duyurulan toplantı, yurttaşların tepkisine rağmen köy meydanında yapılmak istenince gerginlik arttı. Bakanlık yetkilileri, toplantının yapıldığı ancak bölge halkının santralleri istemediği yönünde tutanak hazırladı. Karaburun Kent Konseyi de toplantının yapılamadığına dair tutanak tuttu.

Karaburun Kent Konseyi'nin hazırladığı tutanakta, "Projeye ilişkin tepki gösteren ve bilgilendirilmek istemeyen yöre halkının çoğunluk olduğu görüldü. Yöre halkının mera alanları, tarım alanlarında bu projenin yapılmasını istemediği anlaşıldı. Saat 13: 00'te planlanan halkın katılımı toplantısı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından çağrı yapıldı. Halkın, 'Lodos Dışarı' şeklinde slogan atarak bilgilendirilmek istemedikleri görüldü. Müdürlük yetkilisinin saat 13: 01'de bilgilendirme yapmaya başladığı, ancak halkın tepki göstererek bilgilendirmek istemediği görüldü" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: YAPILANLAR USULSÜZ

Yaşananlara CHP'li milletvekilleri ve Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile yurttaşlar tepki gösterdi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Tutanağın köy odasında tutulması gerekiyordu. Orası kapalı olduğu için toplantının bahçede yapıldığını yazdılar. Bu usulsüzdür. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne itiraz edeceğiz" dedi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN FOTOĞRAF TEPKİSİ

Öte yandan CHP'li milletvekilleri Murat Bakan ve Kani Beko'nun firma yetkilisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından fotoğraflarının çekilmesi gerginliği artırdı. Milletvekilleri duruma tepki gösterip şikayetçi olacaklarını bildirirken olayların büyümesi güvenlik güçleri tarafından önlendi.

ÇED SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. adlı firma, Karaburun ilçesinin Pirenli Dağı, Kurkaya Tepe, Yayla Düzü, Değirmentepe, Çataltepe, Mınıslı sınırlarında bulunan RES alanlarına yardımcı kaynak olarak GES kurmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurmuştu. 7 bölgeye toplam 181 bin 818 panel konulması planlanıyor.

Karaburun'da Olaylı Ges Toplantısı
Karaburun'da Olaylı Ges Toplantısı
Karaburun'da Olaylı Ges Toplantısı
Karaburun'da Olaylı Ges Toplantısı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Karaburun, İzmir, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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