Son Dakika Haberleri: Karaburun'da ölen yavru Akdeniz foku kıyıya vurdu
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Karaburun'da ölen yavru Akdeniz foku kıyıya vurdu

36 dakika önce

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3 gündür görülen yavru Akdeniz fokunun cansız bedeninin kıyıya vurduğu bildirildi.

Karaburun'da ölen yavru Akdeniz foku kıyıya vurdu, System.String[]

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3 gündür görülen yavru Akdeniz fokunun cansız bedeninin kıyıya vurduğu bildirildi.

Karaburun Yerel Fok Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 gündür Yeniliman, İğdeleraltı, Kuyucak, İskele Kuyucak plajında görülen yavru Akdeniz fokunun ölüsünün bu sabah Kuyucak sahilinde karada bulunduğu belirtildi.

Fokun otopsi için Bornova Veteriner Araştırma ve Kontrol Merkezi Enstitüsüne gönderileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz foku için Karaburun Yarımadası önemli bir habitat. Nesli tükenme tehdidi altında olan bu canlı için Karaburun yerelinde koruma ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesini ve acil lojistik destek istiyor, bekliyoruz. Koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarını bir arada olmaya çağırıyoruz."

Karaburun, Akdeniz, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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