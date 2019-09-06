Karaburun'da res projesi için verilen 'çed olumlu' kararına 4'üncü iptal

İZMİR'in Karaburun ilçesinin kırsal mahallelerinden Yaylaköy'de faaliyetteki rüzgar enerjisi santrali (RES) şirketinin kapasite artırımı talebine, 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı' verildi. Daha önce 3 kez 'ÇED olumlu' kararları mahkemece iptal edilen proje için İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından da aynı karar verilirken, 4'üncü kez ÇED iptal edildi.

Doğal güzelliği, temiz koyları ve doğası ile dikkat çeken Karaburun'a bağlı Yaylaköy Mahallesi'nde 50 türbin ile faaliyetin sürdürüldüğü RES şirketince aynı bölgeye 37 türbin daha dikilmesi için talepte bulunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanlığı kararıyla özel çevre koruma bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun'un geniş bölgesinde RES'leri bulunan şirket için 'ÇED olumlu' kararı verildi. Bunun üzerine İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Daha önce de aynı şirkete verilen 'ÇED olumlu' kararlarına karşı açılan davalar sonucunda iptal edilen proje, bir kez daha mahkemeden döndü. Karaburun Kent Konseyi ile Karaburun Yurttaş Davacıları grubu tarafından açılan davada, mahkemece 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi. Davacıların avukatı Cem Altıparmak, "Karaburun coğrafyası ile artık inatlaşmasınlar. Karaburun Yarımadası kapasitesinin üzerinde rüzgar türbinleri ile dolduruldu. Ekolojik açıdan kalan son alanlarda, bu tür projelerle yok edilmemeli. Mahkeme kararları ciddi alınmalı ve uygulanmalı" dedi.

KENT KONSEYİ'NDEN ÇALIŞMALARIN DURDURULMASI İSTEMİ

Karaburun Kent Konseyi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Karaburun Yarımadası'nın yüzde 61'ini tek başına kaplayan şirkete karşı yürüttüğümüz hukuk mücadelemiz, dördüncü yılına girdi. Bu zaman zarfında, proje için verilen 'ÇED olumlu' kararı iki kez, üretim lisansını da bir kez iptal ettirdik. Bu iptal kararları, doğayı ve yaşam alanlarını korumak için hep birlikte verdiğimiz inançlı ve kararlı mücadelenin sonucudur. Proje alanı sınırları içinde yeni yapılması planlanan türbin alanının flora yapısı ile kuş yaşamı ve habitat alanlarına zarar verebileceği, söz konusu türbinlerin yapılmak istendiği alanın flora yapısı ve ornitolojik açıdan uygun olmadığı raporlarla ortaya konuldu. Bu mahkeme kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÖÇKB süreci devam ederken şirkete faaliyetlerini devam ettirme izni vermesini de hukuken ortadan kaldırmıştır. Mahkeme kararı ile iptal edilen bir faaliyetin bu aşamadan sonra devam etmesi suçtur. Bu sebeple tüm yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını, mahkeme kararına uymaya ve yatırımcı şirketin sahada devam eden faaliyetlerini durdurmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde her bir sorumlu için ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz."