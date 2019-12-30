Karaburun'da vatandaşlar dev dalgaların fotoğrafını çekti - Son Dakika

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Karaburun'da vatandaşlar dev dalgaların fotoğrafını çekti
6 saat önce
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini akşam saatlerine doğru daha da artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:59 Kaynak: DHA
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini akşam saatlerine doğru daha da artırdı. Fırtınayla birlikte sıcaklık değerleri de düştü. Arnavutköy'e bağlı Karaburun'da denizde dev dalgalar oluştu. Sahile gelen bazı vatandaşlar oluşan dev dalgaların fotoğrafını çekti. 'Turuncu' alarmın verildiği kentte fırtınanın Salı günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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