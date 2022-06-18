Karaburun'da Yangın - Son Dakika
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Karaburun'da Yangın

18.06.2022 20:22

İzmir’in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının hemen ardından bu kez de Karaburun ilçesinde yangın çıktı. İnsansız hava aracının (İHA) tespit ettiği yangına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle genişleme eğilimi gösteren yangın için Muğla ve Balıkesir'den de takviye uçak ve helikopter bölgeye ulaştı.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının hemen ardından bu kez de Karaburun ilçesinde yangın çıktı. İnsansız hava aracının (İHA) tespit ettiği yangına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle genişleme eğilimi gösteren yangın için Muğla ve Balıkesir'den de takviye uçak ve helikopter bölgeye ulaştı.

İzmir'in Foça ilçesinde yaklaşık 2 saat süren orman yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından bu kez Karaburun İlçesi'nin Bozköy Mevkii yakınlarında bir orman yangını başladı. Bölgede devriye görevi yürüten insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

11 arazöz ve çok sayıda yer ekibiyle müdahalenin sürdüğü yangına Muğla'dan 1 uçak, Balıkesir'den de 1 helikopter takviye olarak gönderildi.

Karaburun Bozköy'deki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: ANKA

Balıkesir, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaburun'da Yangın - Son Dakika

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