Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yeni bitki ve hayvan türleri kayıt altına alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB), 18 farklı habitat tespit edildi, 2 tohumsuz bitki, 489 tohumlu bitki keşfedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen İzmir-Karaburun Yarımadası'ndaki kıyı bölgelerde, insan ve doğa dengesinin sürdürülebilir olması, doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik değerlerin koruma altına alınarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen "Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi"nde sona yaklaşıldı.

Bakanlığın kontrolünde 2020'nin eylül ayından beri devam eden projede, Mordoğan mevkisinde bulunan Küçük-Büyük Ayıbalığı Koyu'ndaki mağaralar, Karaburun merkezindeki Büyük-Küçük Ada, Kalecik Mevkii, Bozköy Barajı, Badembükü, Tuzla Koyu ve İris Gölü çalışma yürütülen alanlar arasında yer alıyor.

Karaburun Yarımadası, nesli tükenmekte olan türler yarasalar, küçükbaş hayvanlar, yaban domuzu, sürüngenler ve kuş türleri için yaşam alanı sunuyor.

Yapılaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve doğada yalnızca kumsallarda kendini gösteren kum zambağı Badembükü'nde bulunuyor. Kozmetik ürün yapımında kullanılan kum zambağının yurt dışına çıkarılması yasaklandı.

Yarımadada korunması gerekli sulak alanlardan biri olan İris Gölü ise balıklar ve leylekler için önemli bir alan olarak belirlendi. Göl aynı zamanda, Anadolu-Balkan pürtüklü semenderi için de bir yaşam alanı olarak kayıtlara geçti.

Omurgasız hayvanlar kategorisinde, 46 taksonun 34'ü ÖÇKB için yeni kayıt yapıldı

Zengin kuş türü olarak tanımlanan Karaburun Yarımadası'nda 258 kuş türü belirlendi. Bunlardan 17'si ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşırken, 14'ünün ise Karaburun'a özel bir tür olduğu belirlendi.

Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB iç suları için 6 balık taksonu yeni kayıt olarak tespit edildi. Omurgasız hayvan kategorisinde 46 taksonun 34'ü ÖÇKB için yeni kayıt olarak saptandı. İncelemelerde bu omurgasız hayvan türlerinden 3'ünün endemik tür olduğu belirlendi.

Karaburun ÖÇKB'de 18 farklı habitat tespit edildi. Proje alanında gerçekleştirilen arazi çalışmalarından elde edilen verilere göre, alanda 2 tohumsuz bitki, 489 tohumlu bitki keşfedildi. Bu bitkilerden 80'i Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşıyor.

Arazi çalışmalarında 21 memeli türüne rastlandı. Bu türlerden 3 uzun kulaklı yarasa, ÖÇKB alanında ilk kez kayıtlara geçti.

Çalışmalarda ayrıca 20 sürüngen de kayıt altına alındı.

Uzman ekiplerce bugüne kadar 21 aydır arazide yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda teşhisi tamamlanarak kayıt altına alınan toplam 1106 flora ve fauna taksonu bulunuyor. Bunlardan 142'si ÖÇKB'de ilk kez kayıt edildi.

Proje yıl sonunda tamamlanacak

Projenin tüm çalışmaları, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler çerçevesinde yapılırken, projenin bu yılın sonunda tamamlanarak, raporlanması hedefleniyor.

Rapordaki sonuçlara göre, bölgede fiziksel bir altyapı planlaması yapılacak, stratejik anlamda sürdürülebilir planlar tekrar gözden geçirilerek mevcut durum ortaya konacak.