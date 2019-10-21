Karaburun Plajı'nı Beyşehir Belediyesi projelendirecek

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Gölü kıyılarının yaz döneminde rağbet gören kumsal alanı Karaburun'un belediye tarafından projelendirileceğini söyledi.



Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Karaburun Plajı'nın işletmesine belediye olarak talip olduktan sonra bu sahilin Konya Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirme yapım aşamasını Beyşehir'e verdiğini belirtti.

Beyşehir'in bir sahil kenti gibi olacağını ifade eden Bayındır, şunları kaydetti:

"Her şeyin düşünüldüğü bir proje hazırlıyoruz. Hemen hayata da geçireceğiz. Projeyi önümüzdeki nisan-mayıs gibi bitirmiş olacağız. Bu talebimize kulak veren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."