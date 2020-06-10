Karaburun plajlarında temizlik ve sosyal mesafe tamam - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının bugün itibarıyla büyük ölçüde kaldırılması ile özellikle yerli turistlerin ve yazlıkçıların akınına uğraması beklenen ilçenin plajlarında hummalı bir çalışma sürüyor. Plajlardaki çöpler temizlenirken, onarılıp boyanan plaj şemsiyeleri, aralarında ikişer metre olacak şekilde yerleştirildi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Mordoğan'daki Ardıç plajı ile başlayan düzenlemelerin, 15 Haziran'a kadar tamamlanacağını belirterek vatandaşlara hijyen ve temizlik uyarısı yaptı.

// "EVİMİZİN KİRLETİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Vatandaşların da çevreye ve doğaya zarar vermeden tatillerini geçirmelerini isteyen İlkay Girgin Erdoğan, "Karaburun bizim evimiz. Evimize gelen herkesi başımızın üstünde taşımaya razıyız. Yeter ki toplum olarak çok dikkatli ve temkinli olalım. Son üç ayda yaşadıklarımızı yeniden yaşamamak için tedbirlere uyalım. Biz Karaburun Belediyesi olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ancak gerek vatandaşların gerekse işletmelerin duyarlı davranmaları; denizlerimizi, plajlarımızı, sokaklarımızı kirletmemeleri gerekiyor. Hijyen kurallarına uymayan her kim olursa olsun gerekli uyarıları yapacağız. Kimsenin evimizi kirletmesine izin veremeyiz" dedi.