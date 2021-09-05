Karaburun Sahası kurtuldu

İZMİR'in gözde ilçesi Karaburun'un daha önce bakımsızlıktan tarla haline gelen, tribünleri çürüyen, soyunma odaları ve tuvaletleri madde bağımlılarının yuvası olan tek futbol sahası kurtuldu. İlçe halkı ve gençlerin spor yapması gerekirken harap hali nedeniyle yanından bile geçilemeyen sahada İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar son aşamaya geldi.

İhalesi yapılıp ödenek sağlandıktan sonra geçen yıl başlayan çalışmalarda saha zemini sentetik çim kaplandı. Yaklaşık 3 bin kişilik tribün büyük oranda koltuklandırılırken, tribün çatısı da yapıldı. Soyunma odaları, tuvaletler tamamen yenilenirken, saha çevresine tel çitler monte edildi. Tesis bünyesindeki basketbol ve tenis sahaları da tamamen yenilendi. Toplam 4 milyon TL'ye mal olan yatırımla 10 bin kişilik ilçe Karaburun, modern spor tesislerine kavuştu.