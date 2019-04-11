Karaburun'u Kadınlar Yönetecek

Türkiye'nin coğrafi olarak en batısındaki yerleşim yerlerinden İzmir'in Karaburun ilçesinde, kasım ayından bu yana görev yapan kadın kaymakama, son yerel seçimlerde ilk kadın belediye başkanı ve muhtarlar da eklenince ilçenin yönetimi kadınlara geçti.

TEZCAN EKİZLER - Türkiye'nin coğrafi olarak en batısındaki yerleşim yerlerinden İzmir'in Karaburun ilçesinde, kasım ayından bu yana görev yapan kadın kaymakama, son yerel seçimlerde ilk kadın belediye başkanı ve muhtarlar da eklenince ilçenin yönetimi kadınlara geçti.



Doğal güzellikleriyle bir süre önce Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen, nergis çiçeğiyle ünlü Karaburun, 1902 yılında ilçe yapıldığı tarihten bu yana erkek kaymakamlar ve belediye başkanları tarafından yönetildi.



İlçenin ilk kadın kaymakamı Serap Özmen Çetin'in Kasım 2018'de göreve başlamasının ardından kısa sürede hayata geçirdiği uygulamalar, yöre halkı tarafından büyük destek gördü.



Kadın bir kaymakam tarafından yönetilen Karaburun'da, bu değişim kendisini kısa sürede gösterdi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den belediye başkan adayı gösterilen 48 yaşındaki İlkay Girgin Erdoğan, erkek rakiplerini geride bırakarak ilçenin ilk kadın belediye başkanı oldu.



İlçe tarihinde kadınlar, mahalle muhtarlığında da önemli bir başarı gösterdi. 16 mahallesi bulunan ilçede birçok kadın, muhtarlık için erkeklerle yarışırken İnecik Mahallesi'nde Jale Buldanlıoğlu, Parlak Mahallesi'nde Kadriye Gültekin, Tepeboz Mahallesi'nde Mihriban Vatansever ve Sait Mahallesi'nde Alev Erakın, muhtarlık koltuğuna oturdu.



Karaburun'da bu dönem Raife Karabatak ve Yasemin Aytaç da belediye meclis üyesi olarak seçildi.



Mazbatalarını alan Karaburun'un kadın yöneticileri, belediye konağında yaptıkları ilk toplantıyla çalışmalarına başladı.



"Kadınlara cesaret verdi"



Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasete ilk girdiği yıllarda belediye başkanı olmak gibi bir hedefinin olmadığını, 1,5 yıl önce partisinden aday adayı olan 10 arkadaşını görünce bu göreve talip olduğunu söyledi.



Süreçte tek kadın aday adayının kendisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"İlçemizde kadınların neler yapabileceğini, Kaymakam hanım, gelince gösterdi. İlk andan itibaren kadının siyasette yer almasının siyasete ve bölgeye güzellik getireceğini söylüyordum ve 'mutlaka kadın olmalı' diyordum, çünkü kadın biyolojik yapısı itibarıyla anne olması ve hem sorunları daha ayrıntılı görüyor hem de çözümleri daha pratik. Benim belediye başkanı olarak gösterilmem, bölgedeki kadınlara cesaret verdi. Birçok kadın muhtar adayı, aday gösterilirsem muhtar olarak seçilebiliriz diyorlardı."



Erdoğan, seçim çalışmaları boyunca bir kadın olarak ne kadar farklı bir yönetim anlayışının olduğunu topluma gösterdiğini, erkek rakiplerine göre yarışa 1-0 önde başladığını ifade etti.



Kadın olarak siyaset yapmanın zor olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ben bu süreçte kadınlar kadar erkeklerden de destek aldım. İnsanlar şunu söylüyordu, 'başkan bu sefer değişmeli ama kadın olmalı, evde bile bizi toplayan kadınlar' diyordu. Biz kadın muhtarlarımızın da koyduğu katkıyla yarımadamıza güzellikler yaşatacağız." dedi.



"Karaburun'u kadınlar yönetecek"



Parlak Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı 50 yaşındaki Kadriye Gültekin de doğup büyüdüğü yere emekli olduktan sonra yerleştiğini, halkın yaşadığı sorunları çözmek için bu göreve talip olduğunu anlattı.



Seçimlerde 2 erkek rakibiyle yarıştığını, 4 oy farkla kazandığını dile getiren Gültekin, şunları söyledi:



"Mahalle sakinleri aday olduğum zaman, 'kahveye nasıl gireceksin, sorunları nasıl çözeceksin' dediler. Bu görevi yapabileceğime daha sonra herkes çok inandı. Başlangıçta kafalarda soru işaretleri vardı ama seçimin ardından bir sevinç havasına dönüştü. Hem kadın hem de anne olarak mahallemizde elimiziden geleni yapmaya çalışacağım. Kaymakamımız, belediye başkanımız, meclis üyelerimizle birlikte 'bu dönem Karaburun'u kadınlar yönetecek' diyoruz."



Zincirlerin kırılması



Seçimlerde İnecik Mahallesi Muhtarı olarak seçilen 55 yaşındaki Jale Buldanlıoğlu da daha önce aklında hiç muhtarlık olmadığını, ailesi ve yakın çevresinin desteğiyle aday olmaya karar verdiğini anlattı.



Mahallesini kadın titizliğiyle yöneteceğini aktaran Buldanlıoğlu, "Kadınların bir yerde yönetici olması, zincirlerin kırılması anlamına da gelebilir. Ben kendi adıma mutluyum. Kadın kadına bir iş birliği yapabilirsek örnek olacağımızı düşünüyorum, tabii ki erkek muhtarlarla çalışacağız ama kadınların da özgüvenleri gelecek. Etrafımızdaki arkadaş ve dostlarımıza da cesaret örneği olacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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