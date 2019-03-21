Son Dakika Haberleri: Karaburun'un Başına Taç Taktık"

Karaburun'un Başına Taç Taktık"

24 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun Ildır Körfezi'nin bundan sonra planlı gelişeceğini, bu kararla ilçenin başına "taç takıldığını" bildirdi.

Karaburun'un Başına Taç Taktık
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun Ildır Körfezi'nin bundan sonra planlı gelişeceğini, bu kararla ilçenin başına "taç takıldığını" bildirdi.

Karaburun Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Karaburun Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan süreci sonrası ilk halk bilgilendirme toplantısı, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Kaymakamlık, belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda vatandaşın da katıldığı toplantıda, ÖÇKB tanımıyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Daire Başkanı Turan, toplantıda yaptığı açıklamada, "ÖÇKB kararı Karaburun için bir ödüldür ve bu karar yaşamdan yanadır. Karaburun Yarımadası korundukça daha da değerlenecektir. Planlama çalışmalarının altlığını oluşturacak biyo-çeşitlilik araştırması iki yıllık bir süreci kapsıyor. Denizel ve karasal alanlarda bilimsel araştırmalar yapılacak." dedi.

Ülke genelinde 16 ÖÇKB alanını yönettiklerini belirten Turan, "Bu alanlardaki yerel yönetimleri, muhtarları, kent konseylerini ve STK'ları bir araya getiriyoruz. Deneyimleri paylaşıyoruz ve bunu aralıklarla yapıyoruz. Karaburun'u da bu süreçlere dahil edeceğiz. Sizleri de dinleyeceğiz. Karaburun'un yüz yıllık geleceğini garanti altına aldık." diye konuştu.

"Kendinizi özel hissedeceksiniz"

Bölgeye ilişkin planların, artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacağını bildiren Turan, İzmir ve Karaburun'un doğal SİT alanları bakımından oldukça zengin olduğuna işaret etti.

Bu kararın Karaburun'un kaderini değiştireceğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Karaburun'un başına bir taç taktık. Bunu zamanla anlayacaksınız. Karaburun, 16 mahallesiyle, yaklaşık on bin nüfusu ile çok avantajlı bir bölge. Karaburun'da herkes kafasına göre 'ev ya da otel yapabilirim' diyemeyecek. Karaburun bundan sonra planlı gelişecek. Karaburun'da kendinizi özel hissedeceksiniz. ÖÇKB ilan edilen yerlerde kitle turizmi yapılamaz, ekoturizm uygulamaları geçerli olur. Karaburun'da da böyle olacak. Bütün kurumlarla Karaburun'a destek vereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Turan Özel, Karaburun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Objektiflere Takılan Telefon Kılıfı Dikkat Çekti TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:16:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaburun'un Başına Taç Taktık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]