Karaburun'un Başına Taç Taktık"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun
Ildır Körfezi'nin bundan sonra planlı gelişeceğini, bu kararla ilçenin başına "taç takıldığını" bildirdi.
Karaburun Kent Konseyi
'nden yapılan açıklamaya göre, Karaburun Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan süreci sonrası ilk halk bilgilendirme toplantısı, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Kaymakamlık
, belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda vatandaşın da katıldığı toplantıda, ÖÇKB tanımıyla ilgili açıklamalar yapıldı.
Daire Başkanı Turan, toplantıda yaptığı açıklamada, "ÖÇKB kararı Karaburun için bir ödüldür ve bu karar yaşamdan yanadır. Karaburun Yarımadası korundukça daha da değerlenecektir. Planlama çalışmalarının altlığını oluşturacak biyo-çeşitlilik araştırması iki yıllık bir süreci kapsıyor. Denizel ve karasal alanlarda bilimsel araştırmalar yapılacak." dedi.
Ülke genelinde 16 ÖÇKB alanını yönettiklerini belirten Turan, "Bu alanlardaki yerel yönetimleri, muhtarları, kent konseylerini ve STK
'ları bir araya getiriyoruz. Deneyimleri paylaşıyoruz ve bunu aralıklarla yapıyoruz. Karaburun'u da bu süreçlere dahil edeceğiz. Sizleri de dinleyeceğiz. Karaburun'un yüz yıllık geleceğini garanti altına aldık." diye konuştu.
"Kendinizi özel hissedeceksiniz"
Bölgeye ilişkin planların, artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacağını bildiren Turan, İzmir
ve Karaburun'un doğal SİT alanları bakımından oldukça zengin olduğuna işaret etti.
Bu kararın Karaburun'un kaderini değiştireceğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:
"Karaburun'un başına bir taç taktık. Bunu zamanla anlayacaksınız. Karaburun, 16 mahallesiyle, yaklaşık on bin nüfusu ile çok avantajlı bir bölge. Karaburun'da herkes kafasına göre 'ev ya da otel yapabilirim' diyemeyecek. Karaburun bundan sonra planlı gelişecek. Karaburun'da kendinizi özel hissedeceksiniz. ÖÇKB ilan edilen yerlerde kitle turizmi yapılamaz, ekoturizm uygulamaları geçerli olur. Karaburun'da da böyle olacak. Bütün kurumlarla Karaburun'a destek vereceğiz."