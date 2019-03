Karaburun'un 'Çevre Koruma Bölgesi' İlan Edilmesine Zeybekci'den İlk Yorum

Doğal yapısı ve sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik sayesinde dünyanın en önemli bölgeleri arasında yer alan Karaburun Yarımadası, özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. İlk olarak 24'üncü dönem AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli'nin gündeme getirmesiyle 2013 yılında başlayan çalışmalar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci 'nin girişimleri sayesinde sonuçlandı. İzmir Karaburun Yarımadası'nın "özel çevre koruma bölgesi" ilan edilmesi kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Binlerce yıllık bir tarihin izlerini taşıyan, dünyanın en nadir bitkilerini ve canlılarını barındıran, aynı zamanda da Akdeniz foklarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından biri olan Karaburun Yarımadası ile Çeşme Ildır Körfezi'nin "özel koruma bölgesi" ilan edilmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bölgeye yeni plan yapılması için çalışmalar da başladı.94 bin 656 hektarlık bu alanın özel çevre koruma bölgesi olması yönünde ilk fikir, Karaburun Belediyesi Kent Konseyi ve bölge halkının; balık çiftlikleri, RES'ler ve taş ocaklarına karşı direnişi ile ortaya çıkmıştı. Süreci başlatan ve takip eden isim ise dönemin İzmir Milletvekili İlknur Denizli oldu AK Parti İzmir Adayı Zeybekci de, sürecin hızlanmasına büyük katkıda bulunarak henüz başkanlık koltuğuna oturmadan İzmir'e ilk armağanını vermiş ve ilk icraatını yapmış oldu."Bölgenin titizlikle korunması için bu kararın çıkması çok önemliydi"Kararın yayımlanmasının ardından konuya ilişkin Zeybekci, "Karaburun dünya ölçeğinde ekolojik önemi çok büyük olan bir bölge. Dünyanın en nadir canlılarını ve bitkilerini barındıran bu bölgenin titizlikle korunması için bu kararın çıkması çok önemliydi. Artık Karaburun'un önü açılmıştır. Bu zafer İzmirlilerindir. Bu kentin her köşesi bizim sevdamız. İnşallah 31 Mart'tan sonra da İzmir için 7 gün 24 saat çalışıp her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.İlknur Denizli de, "Artık, RES, balık çiftliği, taş ocakları dahil birçok konuda koruma-kullanma dengesine bakılacak" açıklaması yaptı. Denizli, Karaburun'da ÖÇK ilanının AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin girişimleri sayesinde çıktığının da altını çizdi.Denizli, "Zeybekci, İzmir'in her tarafını adım adım geziyor. Karaburun ve bölgeye gittiğinde de kanalizasyonun olmadığını, vidanjörlerle fosseptiklerden atık çekildiğini bizzat gördü. Arıtması yetersiz, çevreye duyarsız bir durumu tescil etti. Bölge halkının bu konudaki şikayetlerini dinledi. Zaten seçim kampanyasında bunu sık sık dile getirdi. Karaburun Yarımadası'na yönelik önemli projeleri var. Bu kararın Ankara'dan çıkması ve bakanlıklar düzeyinde konunun takibi için büyük gayret gösterdi. Sayın Zeybekci daha seçim gerçekleşmeden İzmir'de rüzgarını hissettirip farkını ortaya koymaya başladı. Kendisine İzmirli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı."Biz, bu kararları talep ederken de Toscana Modeli'ni örnek almıştık"Yıllar önce bölge halkından gelen talepleri değerlendirdiklerini anlatan Denizli, "Vatandaşlarımızın istediği alan ve sınırı bakanlarımıza götürdük. Burada ciddi sıkıntılar vardı. Kent konseyleri öncülüğünde başlatılan mücadeleyi başkente aktardık. İlan edilen sınır, son derece büyük ve önemlidir. Artık RES'ler, taş ocakları, balık çiftlikleri ÖÇK kapsamında değerlendirilecek. Her şeyin koruma-kullanma dengesine bakılacak. Siz bölgede turizm de yapsanız bu karara göre davranacaksınız" dedi.Bölgeyi, İtalya'nın Toscana Bölgesi'ne benzeten Denizli, "Burası da doğal güzellikler içinde farklı kültürlerin bir arada yoğurulduğu bir yer. Özel planlar ve koruma kararları ile marka haline gelmiş. Biz, bu kararları talep ederken de Toscana Modeli'ni örnek almıştık. Bu karar ile Karaburun bölgesi de aynı şekilde korunabilecek" dedi.Yarımadanın bitki zenginliği açısından oldukça değerli bir bölge olduğunu vurgulayan Denizli, "Karaburun Yarımadası sadece doğal yapısıyla değil orijinal yerel tatlarıyla, tarihiyle, tüm ekosistemiyle mutlaka sahip çıkmamız gereken bir alan. Ayrıca insan yerleşimi olmayan bir alan değil. Orada vatandaşlarımız yaşıyor. Burada yaşayanlara, çocuklarına daha iyi bir hayat sağlamak gerekiyor. Verilen bu kararla birlikte bölgenin tüm özellikleri korunacak ve çevre-insan uyumu bozulmayacak. Bunun yanında Foça ve Karaburun arasında yaşayan fokların yaşamı da koruma altına alınmış olacak. Yarımada'nın kontrollü bir şekilde daha da gelişmesine olanak sağlayan bu karar, çok önemli bir adımdır" diye konuştu.Karaburun Kent Konseyi'nden açıklamaKararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Karaburun Kent Konseyi'nden de açıklama geldi. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten konsey üyeleri, "Karaburunluların yaşam alanları için mücadelesi bundan sonraki süreçlerde de devam edecektir. ÖÇK Planlama süreçlerinde de yerelin katılımının olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor, Bu süreçlerin yapı taşlarının Yarımadalılar tarafından örüleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR