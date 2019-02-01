Son Dakika Haberleri: Karaburun'un CHP'li Kadın Adayı Erdoğan: "Karaburun Bizimle Gelişecek"

Karaburun'un CHP'li Kadın Adayı Erdoğan: "Karaburun Bizimle Gelişecek"

37 dakika önce

Karaburun'un CHP'li kadın adayı Erdoğan: "Karaburun bizimle gelişecek" CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan: "Dünya çapında projeleri Karaburun'a kazandıracağım"İZMİR - Haftalardır merakla beklenen CHP'nin İzmir belediye başkan adayları açıklanırken, CHP, Karaburun'a...

Karaburun'un CHP'li kadın adayı Erdoğan: "Karaburun bizimle gelişecek"
CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan: "Dünya çapında projeleri Karaburun'a kazandıracağım"

İZMİR - Haftalardır merakla beklenen CHP'nin İzmir belediye başkan adayları açıklanırken, CHP, Karaburun'a tarihinde ilk kez bir kadın belediye başkan adayı gösterdi. Aday olan Avukat İlkay Girgin Erdoğan, "Karaburun'a kadın eli değecek. Bölgenin doğal yapısını bozmadan dünya çapında projeleri Karaburun'a kazandıracağım" dedi.
İzmir'in ilçelerinden biri olan Karaburun'da, CHP'nin belediye başkanı adayı Avukat İlkay Girgin Erdoğan oldu. Adaylığının açıklanmasının ardından doğup büyüdüğü Karaburun'da bir basın toplantısı düzenleyen CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun'un turizmde bir dünya markası olması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Karaburun'a kadın eli değecek"
Yoğun ilgiyle düzenlenen toplantıda; hedefi, misyonu, belediyecilik anlayışı ve projelerini anlatan Erdoğan, "Karaburun'u birlik ve beraberlik felsefesi ile yöneteceğiz. Tek amacımız; cennet ilçemize hizmet etmek" dedi. Karaburun'u ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak için göreve hazır olduğunu açıklayan İlkay Girgin Erdoğan, genel merkezin kararını büyük bir gurur ve mutluluk ile karşıladığını belirterek, "Karaburun'a kadın eli değecek. Bölgenin doğal yapısını bozmadan dünya çapında projeleri Karaburun'a kazandıracağım. Bugünden itibaren ben ve ekibim çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz. 31 Mart'ta Karaburun'da bahar bayramı yaşanacak" dedi.

"Huzur ve barış içinde üretmeye hazırım"
Erdoğan, tüm Karaburun'u el ele geleceğe taşımaya ve kendisine destek olmaya davet etti. CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan, deniz kenarında talassoterapi merkezleri kurarak, bölgenin ısıtılmış deniz suyunu terapi amaçlı kullanacaklarını ve Karaburun'u sağlık turizminin merkezi yapacaklarını söyledi. Bölgeye yerli ve yabancı turistin gelmesi ile birlikte Karaburun markasına eşlik edecek değerleri de bölgeye kazandıracaklarını ifade eden Erdoğan, bölgede yetişen yerel ürünlerin tanıtımı ve markalaştırılması için projeler hazırladıklarını belirtti.
CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı Avukat İlkay Girgin Erdoğan, kurulacak tarım kooperatifleri aracılığıyla organik üretim yapılarak bölge halkına gelir sağlayacağını sözlerine ekleyerek, bölgeye özel pazarlama stratejisi ile genç nüfusun göçünün engellenmesi için sistem kuracaklarının da müjdesini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:50 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Karaburun, Yerel
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