Karaburun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı - Son Dakika

Karaburun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, etkinlikler kapsamında meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Erdoğan, 16 Eylül'de Mordoğan, 17 Eylül'de de Karaburun'un düşman işgalinden kurtarıldığını anımsattı.

Karaburun'un İzmir'in düşman işgalinden en son kurtulan ilçesi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerimizi en uzun süre hasretle bekleyenler Karaburunlulardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, pandemi nedeniyle bu yılki kutlamaları iptal etmek zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi.