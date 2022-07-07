KARABURUN'UN ILDIR KÖRFEZİ'NDEKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ GELECEĞE TAŞIYACAK PROJE

İZMİR'in Karaburun ilçesindeki Ildır Körfezi'nde Bakanlık tarafından yürütülen biyoçeşitlilik araştırma projesiyle, doğal yaşamla insan yaşamını dengeye oturtup, sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hidrojeolog uzmanı Öğr. Gör. Dr. Tuğbanur Özen Balaban, "Bölgede, kıyı kesimde fokların üreme alanları söz konusudur. Bunun dışında yabani hayatta sayabileceğimiz kurt, vaşak gibi canlı türleri bu ortamda yaşam buluyor. Su samurları yine iç sularda gözlemlenmiştir. Bunun dışında özellikle kuş türleri açısından da bu bölge zengindir. Yapılan çalışmalarımızda kayıt altına alınan 1106 takson belirlenmiştir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karaburun'un Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde; ulusal ve evrensel ölçeklerde bölgenin sahip olduğu; doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik değerlerin koruma ve kullanma dengelerinin belirlenmesiyle fiziki planlama çalışmaları amacıyla biyoçeşitlilik araştırma projesi yürütüyor. Projeyle, doğal yaşamla insan yaşamını dengeye oturtup sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hidrojeolog uzmanı Öğr. Gör. Dr. Tuğbanur Özen Balaban, bölgedeki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgenin 2019 yılından itibaren ÖÇK bölgesi olduğunu hatırlatan Balaban, "Burasının ÖÇK bölgesine alınmasındaki en önemli sebeplerden biri, bölgenin doğal yapısının bozulmamış olmasıdır. Özellikle bu derece geniş yayılım gösteren maki bitki topluluğunun korunmuş olması da önemli. Bakanlığımız buradaki biyoçeşitliliğin mevcut durumunun ortaya çıkarılması, devamlılığı ve sürekliliğinin sağlanması için çalışmalar yürüttü. İlerideki fiziksel altyapı çalışmaların da bu projeye göre oluşturulacaktır" dedi. Bölgede öne çıkan bazı bitki örtülerinden de bahseden Balaban, "Buradaki yöre halkı özellikle nergis yetiştiriciliğinden ekonomik anlamda kazanç sağlamaktadır. Badenbükü Koyu'ndaki kum zambakları da belli dönemde o bölgeye çeşitlilik katmaktadır. Bu bölgede erguvan, sandal ağacı gibi bitkiler (taksonların) de gözlenmiştir" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞI BÖLGEYE ÇAĞIRDI ANCAK UYARDI

Proje ile elde edilecek kazançtan bahseden Dr. Tuğbanur Özen Balaban, "Projemiz karasal kısımda yürütüldü. Buradaki biyoçeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması, bu çeşitliliğin korunması amaçlanmakta. Yine bölge halkının ekonomik anlamda gelişmesine olanak sağlanma amacı güdülmekte" dedi. Dr. Tuğbanur Özen Balaban sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgede, kıyı kesimde fokların üreme alanları söz konusudur. Bunun dışında yabani hayatta sayabileceğimiz kurt, vaşak gibi canlı türleri bu ortamda yaşam buluyor. Su samurları yine iç sularda gözlemlenmiştir. Bunun dışında özellikle kuş türleri açısından da bu bölge zengindir. Yapılan çalışmalarımızda kayıt altına alınan 1106 takson belirlenmiştir. Bunlardan 142'si Karaburun için yeni kayıt altına alınmış taksonlardır" dedi. Vatandaşlara da seslenen Dr. Tuğbanur Özen Balaban, "Bu bölgeye gelmenizi tavsiye ediyorum. Ama geldiğinizde de korunmasına yönelik desteklerinizi ve faydalarınızı esirgemeyin."