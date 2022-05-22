İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı

22.05.2022 16:19

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık iki alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık iki alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Karaburun Orman İşletme Şefliği mıntıkası Gerence Körfezi civarında saat 15.30 sıralarında makilik alandan yangın ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopter sevk edildi.

Öte yandan aynı saatlerde, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Dikili Orman İşletme Şefliği mıntıkası baraj mevkiinde de orman yangını ihbarı yapıldı. Bölgeye 2 helikopterin yanı sıra 10 arazöz ile 4 su tankeri sevk edildi.

Her iki bölgede de rüzgarın yoğun olması sonucu ekipler müdahale etmekte güçlük çekerken, havadan ve karadan büyük bir çaba ile gerçekleştirilen çalışmaların ardından her iki noktadaki yangın yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgelerde soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

(İHA)

İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı

YORUMLAR
500
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor Alanya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı Alanya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:59:31. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement