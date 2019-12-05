Son Dakika Haberleri: Karaburun ve Seferihisar'da 75 kaçak göçmen yakalandı
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Karaburun ve Seferihisar'da 75 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile kaçak geçiş yapmaya kalkışan toplam 75 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Karaburun ve Seferihisar'da 75 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile kaçak geçiş yapmaya kalkışan toplam 75 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 02.14'te gelen ihbarla, Karaburun ilçesi açıklarında bir grup göçmenin lastik botla kaçak geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta, 23'ü Kongo ve 3'ü Somali uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen yakalandı. 8'i erkek, 7'si kadın ve 11'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün saat 04.55'te gelen bir diğer ihbarla harekete geçen ekipler, bu kez Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında bir lastik bot durdurdu. Yapılan kontrolde 38'i Suriye, 8'i Afganistan ve 3'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen yakalandı. 9'u erkek, 13'ü kadın ve 27'si çocuk olan bu topluluk da kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 75 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Seferihisar, Karaburun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:47 Kaynak: DHA
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