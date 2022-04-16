Karaburun Yaylaköy'de iftar geleneği yaşatıldı - Son Dakika
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Karaburun Yaylaköy'de iftar geleneği yaşatıldı

16.04.2022 20:51
Karaburun Yaylaköy'de iftar geleneği yaşatıldı

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Yaylaköy'de geleneksel iftar etkinliği yapıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Yaylaköy'de geleneksel iftar etkinliği yapıldı.

Yaylaköy Camisi'ndeki iftara, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile mahalle sakinleri katıldı.

Erdoğan, ramazanın yardımlaşmanın ve dayanışmanın güçlendiği bir ay olduğunu belirterek,"Köylerimizde böyle güzel bir gelenek görenek var ve her ramazan ayında bu geleneği yaşatıyoruz." dedi.

Muhtarı İsa Arıcı da geleneksel iftar yemeklerinin köylülerin durumuna göre bir veya birden fazla kişi tarafından ortaklaşa verildiğini söyledi.

Arıcı bu akşamki iftar yemeğini veren Bekir Çevik ve Mehmet Sarıca'ya teşekkür etti.

Ramazanda geleneksel hale gelmiş bu etkinliği gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyleyen Arıcı, "Genç nesil köyde kalmak istemiyor. İmkanı varsa İzmir'e göç ediyor. 86 kayıtlı nüfusumuz var. En genci benim 63 yaşındayım. Bu geleneği var olduğumuz sürece sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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