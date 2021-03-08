Karaca Adası'nda indirim! Fiyat, 175 milyon liraya düştü - Son Dakika

Karaca Adası'nda indirim! Fiyat, 175 milyon liraya düştü

08.03.2021 12:15
Karaca Adası'nda indirim! Fiyat, 175 milyon liraya düştü, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde bulunan 316 bin metrekare büyüklükteki Karaca Adası, Eylül 2019'da 210 milyon liradan satışa çıkarılmıştı. Güncel fiyatı, 35 milyon liralık indirim ile 175 milyona düştü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde bulunan, 2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 316 bin metrekare büyüklükteki Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellenerek, 175 milyon liraya düşürüldü.

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, 22 Eylül 2019'da 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 17 ayda alıcı çıkmayan adanın fiyatı, 11 Şubat günü güncellenerek, indirim yapıldı. İlanda adanın metrekare fiyatı 554 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 175 milyon TL olarak açıklandı.Havadan çekilen fotoğraflarla adanın tanıtımı yapılırken, imar durumu da 'sit alanı' olarak belirtildi.

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Karaca Adası'nda indirim! Fiyat, 175 milyon liraya düştü
Karaca Adası'nda indirim! Fiyat, 175 milyon liraya düştü

Karaca Adası, Marmaris, Gökova, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaca Adası'nda indirim! Fiyat, 175 milyon liraya düştü - Son Dakika


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