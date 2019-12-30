Karaca Arboretum cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Yalova'daki arboretumun kapanacağı yönünde çıkan haberlere Hayrettin Karaca'nın akrabaları adına Arboretum Müdürü Tuba Okur cevap verdi. Okur Karaca, arboretumun kapanmasının söz konusu olmadığını söyledi.



Tema Şeref Başkanı Hayrettin Karaca tarafından 135 dönümlük arazi üzerinde oluşturulan Karaca Arboretum, 7 bin ağaç ve bitki türünü bünyesinde barındırıyor. Arboretumun kapanacağı yönünde çıkan haberlere yetkili ağızdan cevap geldi. Karaca Arboretum Müdürü Tuba Okur, burasının kapatılmasının söz konusu olmadığını, sadece personel sayısının azaltıldığını dile getirdi. Okur, "Burası Yalova, Türkiye ve hatta dünya için önemli bir yer. Burası birçok bitki türünü tek çatı altında barındıran bir yer. Burası Hayrettin Karaca için olduğu kadar doğaseverler için de çok ayrı bir yer. Burasının kapanacağı yönünde dolaşan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmek istiyorum. Burada söz konusu olan tek şey personel tensikatına gidilmesi. Kış aylarında ziyaretçi sayısı düşer, personeli azaltmak gibi bir karar alındı" dedi.



Yalova'da mahalli idarecilere bu konuda önemli görevler düştüğünü dile getiren Yalova Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise, "Burası 7 bin bitki türünü barındıran bir yer. Biraz ötede Termal var. Jeotermal kaynakların bulunduğu bir bölge. Yalova bu güzellik ve özellikleri ile Yalova. Bunu sürdürmek ve daha fazla insanın bu güzellikleri tadabileceği bir yer haline getirmek de hep beraber şehrin yöneticilerine ve işletmelere düşen önemli bir vazifedir" diye konuştu.



Yalova Belediye Meclis üyesi Uğur Daban ise, Karaca Arboretum'un Yalova açısından bir marka değer olduğunu dile getirdi. Daban, "Valiliğimiz de buraya sahip çıktı. Elbette burasının kapanacağı söylentisi bile bizleri tedirgin etmeye yetti. Burasının sürekliliğinin sağlanacağı yönünde yapılan bu açıklamalar bizleri de mutlu etti. Burası Yalova'nın önemli bir marka noktası, uğrak noktasıdır. Buraya ziyaretçi sayısının arttırılmasının konuşulması lazım. Öyle bir hale gelmeli ki, değil personel azaltılması istihdam oluşturulmalı burada. Burası Yalova'nın önemli uğrak noktalarından birisi haline gelmeli" şeklinde konuştu.



Uluslararası tur güzergahı olacak



Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali ise Karaca Arboretum'un yabancı tur operatörlerinin tur güzergahına alınması için çalışma başlatıldığı müjdesini verdi. Tali, "Yalova Marmara Bölgesi'nin incisi. Hiçbir bölgede olmayan marka değerleri bünyesinde bulunduran bir il burası. Karaca Arboretum da bu değerlerden birisidir. Karaca Arboretum bir çok uluslararası ödüle de layık görülen bir yer. Bu alan 135 dönümlük bir yer. Burasının bilinirliğini arrtırmak için şehir merkezine de yönlendirme tabelaları yerleştireceğiz. Burasını bir çekim merkezi haline getireceğiz. Katıldığımız her fuarda da burasını tanıtıyoruz. Karaca Arboretumu daha fazla tanıtmaya yönelik de projeler yapıyoruz. Paket tur programlarımızı oluşturduk. Ulusal ve uluslararası tur operatörlerini bu bölgeye davet edeceğiz. Onlarla ilgili bir gezi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde 45-50 yabancı tur operatörü Yalova'da olacak. Karaca Arboretumu da tur güzergahlarına aldıracağız" dedi. - YALOVA