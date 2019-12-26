Karaca Arboretum kapanıyor mu - Son Dakika

Yalova Belediye Meclisi üyesi Uğur Daban, ilk canlı ağaç müzesi olan Karaca Arboretum'un maddi imkansızlıklar dolayısıyla kapatılacağını söyledi.



Termal yolu üzerinde yer alan ve TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca tarafından kurulan Karaca Arboretum'un 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren ziyarete kapatılacağı iddia edildi. İddia, Yalova Belediye Meclisi'nin Ak Partili üyesi Uğur Daban'dan geldi. Daban, "Güzel ülkemin ilk özel ağaç müzesi, yaklaşık 40 sene önce ömrünü yeşile adamış bir insan tarafından açılan gözbebeğimiz Karaca Arboretum'un gelir yetersizliğinden dolayı kapatılacak olduğunu öğrendim. Doğru ise facia" dedi.



Öte yandan Hayrettin Karaca'ya yakın bazı isimler ise, "Burasının personel giderlerini karşılayamıyor. Hayrettin Karaca Vakfı tarafından karşılanıyor. Ev ve arazi vakfın malı. Bence kapanmaz. Buraya mutlaka sahip çıkılacaktır. Vakıf arazisi satılamaz. 1 rehber, 1 müdür ve 1 bahçevan çalışıyor. Burasının tüm geliri ziyaretçilerin paralarından karşılanıyor. Buraya belediye, valilik, özel idare sahip çıkmalıdır diye düşünüyorum" diye konuştular.



135 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan ve içerisinde bitki ve ağaçlardan oluşan 7 bin çeşidi barındıran Karaca Arbortum ülkenin ve dünyanın birçok noktasından gelen ziyaretçileri de bünyesine çeken bir nokta olmayı başardı. Yalova'nın gezilip görülecek en önemli noktaları arasında yer alan Karaca Arboretum bu anlamda ilin tanıtımına da önemli katkılar sundu. Çocuklara doğa sevgisini aşılamak için de sık sık kapılarını aralayan bu nokta, yüreği doğa sevgisi ile dolu çocukların yetiştirilmesine de öncülük etti.



Rahatsızlığı sebebiyle son yıllarda bunu gerçekleştiremese de yıllarca buraya gelen ziyaretçileri Hayrettin Karaca bizzat karşılayarak, doğa sevgisi hakkında bilgilendirmeler yaptı. Bugün 97 yaşında olan Hayrettin Karaca'nın ömrünü adadığı Karaca Arboretum'un kapanıp kapanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. - YALOVA