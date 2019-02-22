Son Dakika Haberleri: Karaca Avlayan 2 Kişiye 12 Bin Lira Ceza

Karaca Avlayan 2 Kişiye 12 Bin Lira Ceza

20 dakika önce

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yasak olmasına rağmen karaca avladıkları ve parçaladıkları belirlenen 2 kişi 12 bin lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.

Karaca Avlayan 2 Kişiye 12 Bin Lira Ceza, System.String[]
Ordu'nun Gölköy ilçesinde yasak olmasına rağmen karaca avladıkları ve parçaladıkları belirlenen 2 kişi 12 bin lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.

Gölköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi Özyurt mevkisinde 2 şahsın, avlanması yasak olan karaca hayvanını avladıkları ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen Gölköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından avlanma sonucunda bırakılan iz ve emareler takip edildi. Takip sonunda kaçak avcıların evlerinin bahçesinde karacanın parçaları bulundu.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilmesinin ardından kaçak avlanan şahıslar hakkında tutanak tanzim edilerek 2 şahsa ayrı ayrı 6 bin olmak üzere toplam 12 bin lira idari para cezası kesildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:55 Kaynak: İHA

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