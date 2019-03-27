Karaca: "Aydın'da Ciddi Başarıya İmza Atacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Aydın'da yüksek oranda alacakları oy ve kadınların desteğiyle başarılı olacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Aydın'da yüksek oranda alacakları oy ve kadınların desteğiyle başarılı olacaklarını söyledi.



Aydın'da vatandaşlarla bir araya gelen Karaca, yaptığı konuşmada, başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu olmak üzere Millet İttifakı adayları için destek istedi.



Karaca, Aydın'ın "jeotermal cehennemi"ne dönüştürüldüğünü savunarak, "Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın'da artık hiç kimse ne jeotermal tehdit ne kirli hava ne de çürük yumurta kokusu solumak istemiyor." dedi.



Seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini kaydeden Karaca, şöyle konuştu:



"Yüksek oranda bir oy ve kadınlarımızın desteğiyle bu mücadelede ciddi bir başarıya imza atacağız. Biliyorsunuz İYİ Parti ile ittifakımız var, Millet İttifakı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakılan 12 ilçenin tamamını biz alacağız. İYİ Parti'ye bırakılan en az 3 ilçeyi alacağız. Yani büyük bir ihtimalle Aydın'da 17 ilçenin 15'i Millet İttifakı'nın olacak."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu

16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi

Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar

Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı