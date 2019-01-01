Karaca: "Başarılı Bir Nesil Yetişeceğine İnanıyorum"

Çiçekdağı İlçesi Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca'yı ziyaret etti.

Çiçekdağı İlçesi Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca'yı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü Karaca, başarılı bir neslin yetişeceğine inandıklarını söyledi.



Akıllı ve öz güveni yüksek öğrenciler yetiştirildiğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca, "Hepiniz akıllı ve öz güveni yüksek öğrencilersiniz. Eğitim hayatınız boyunca öz güveninizi yitirmeden başarılı bir nesil olacağınıza inanıyorum. Sizler geleceğe ışık olan birer yetişkin olacaksınız. Bizlerde burada sizin bu ışığınızı söndürmemek ve sizlerin başarılı bir birey olmanız için varız"dedi.



Milli Eğitim çalışmaları noktasında bilgilendirilen öğrenciler, isteklerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aktardı. Ortaokul öğrencilerinin ziyareti hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

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