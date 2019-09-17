Son Dakika Haberleri: Karaca'dan Ahilik haftası kutlama mesajı
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Karaca'dan Ahilik haftası kutlama mesajı

33 dakika önce

Erzurum Matbaa, Kitap-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, Ahilik Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Karaca'dan Ahilik haftası kutlama mesajı, System.String[]

Erzurum Matbaa, Kitap-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, Ahilik Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Karaca, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Ahilik haftası kutlamalarında yaldızlı cümleler havada uçuşuyor, ne de çok sahibimiz varmış. Yanlış tercih ve politik kararlar nedeniyle Ahilik kültürünü yaşatmaya çalışan esnaf ve sanatkarlarımız büyük yaralar almıştır. Alışveriş merkezleri ve zincir marketler nedeniyle, sayıları her geçen yıl daha da azalan esnaf ve sanatkarlarımız, ekonomik krizin de etkisiyle, kredisini ödeyemez, vergi ve sosyal güvenlik primlerini yatıramaz, evine ekmek götüremez hale gelmiştir. Ahilik Kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberliğin sembolü niteliği taşıyan esnaf ve sanatkarlarımıza, elini, kapını ve sofranı açık tut öğretisini yaşam felsefesi kabul ettirmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır. Ahilik kavramı sayesinde dürüst ticaret ve iş ahlakının kaideleri asırlardan bugüne kadar süre gelmiştir. Alın terinin kıymetini öğütleyen Ahi Evran-ı Veli, esnaf ve sanatkarlarımızın kılavuzu olmuş, bizlere güzel ahlakı, yoksula sahip çıkmayı, herkesin kendi sanatıyla yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi aşılamıştır. Ahilik maneviyatı, esnaf ve sanatkarlarımızı 13. yüzyıldan itibaren doğruluk, dürüstlük saygı ve sevgiyle harmanlayarak yeni nesillerin yoluna da ışık tutmuştur. Bu anlamlı haftada Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle anıyor, esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum" - ERZURUM

Ahilik Haftası, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
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