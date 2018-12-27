Son Dakika Haberleri: Karaca'dan Yeni Yıl Hediyeleri İçin Alternatifler

Karaca'dan Yeni Yıl Hediyeleri İçin Alternatifler

1 saat önce

Karaca, yaklaşan yılbaşı öncesi ev tekstili, elektronik aletler ve mutfak gereçlerinden oluşan hediye alternatiflerini sundu.

Karaca'dan Yeni Yıl Hediyeleri İçin Alternatifler, System.String[]
Karaca, yaklaşan yılbaşı öncesi ev tekstili, elektronik aletler ve mutfak gereçlerinden oluşan hediye alternatiflerini sundu.

Yeni yılın başlamasına kısa süre kala Karaca; anneye, babaya, sevgiliye, arkadaşa, eşlere yeni yıl konseptine özel, kendi web sitesinde ve mağazalarında birbirinden şık, güzel ve etkili yeni yıl hediye önerilerini hazırladığını duyurdu. Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve aksesuar kategorilerinde zengin ürün gamına sahip şirket, sevdiklere armağan edebilecek çeşit çeşit sofra hediyesi Karaca'nın internet sitesinde yayınlandı.

Karaca, yılbaşı ile ilgili seçtiği hediyeler için; "2019 yılına sevgi, keyif ve mutluluk ile girmek isteyenler bu güzel anları sevdikleri ile paylaşmanın verdiği mutluluğu hissetmek ister. Alacakları yılbaşı hediyeleri ile bu keyifli anları özelleştirir. Yılbaşı için en keyifli ve eğlenceli hediyelerle kutlayacak çok şey var. Sevdiklerini sevindirmek isteyenler için web sitemizde özel ürünler hazırladık" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:18 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması! Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı

17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:33:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaca'dan Yeni Yıl Hediyeleri İçin Alternatifler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]