Karaca'dan "yüzde 50 ve üzeri indirim" kampanyası - Son Dakika

Karaca'dan "yüzde 50 ve üzeri indirim" kampanyası

Karaca, 1 Temmuz'da başlayarak sınırlı süre için geçerli yüzlerce üründe yüzde 50 ve üzeri indirim imkanı sağlıyor.

Karaca'dan

Karaca, 1 Temmuz'da başlayarak sınırlı süre için geçerli yüzlerce üründe yüzde 50 ve üzeri indirim imkanı sağlıyor.


Karaca açıklamasına göre, yaz aylarında dünya evine girmeyi planlayan, evini yenilemek isteyen veya ev değiştirecek olanlara Karaca indirim imkanıyla ürünler sunuyor.


Temmuz ayı boyunca Karaca mağazalarında ve www.karaca.com'da yüzlerce üründeki yüzde 50 ve daha fazla indirim yeni evlenecek çiftleri, ev değiştirmek isteyenleri bekliyor.

Karaca'da, evlilik planı yapanlar için birçok paket seçeneği de bulunuyor.


"Trend Evlilik Paketi"nin içinde; 12 kişilik yemek takımı, 84 Parça çatal kaşık bıçak seti, 32 parça kahvaltı seti ve Biogranit 7 parça tencere seti yer alıyor. Paket, 5 bin 798 TL yerine 3 bin 499 TL'lik fiyat ile sunuluyor. Ayrıca ekstra 399 TL verenler İtalyan üretimi 25 parça kristal bardak setine de sahip olabiliyor. Trend ve Trend Plus Evlilik paketlerinde geçerli olmak üzere Karaca, İş Bankası ve QNB Finansbank anlaşmalarıyla peşin fiyatına taksitle 'şimdi al 2021 de öde' fırsatı ile 'evliliği ertelemeyin taksitleri erteleyin' sloganıyla hizmet veriyor.

"Bi Dolu Evlilik Paketi"nde ise 3 bin 929 TL yerine 1.999 TL'lik fiyatı ile 27 parçadan oluşan evlilik paketi ile de dikkati çekiyor. Ayrıca ekstra 300 TL ile günlük paspas ve bornoz seti de bu paketi tercih edenlerin oluyor.


Söz konusu evlilik paketi çeyiz setlerinde Valeria ve Silvio modellerinden birini tercih etme imkanı bulunuyor. Çeyiz seti içerisinde 10 parçadan oluşan yatak örtüsü, nevresim takımı ve battaniye yer alıyor. Bunlara ek olarak günlük nevresim ve battaniye takımı, nevresim ve triko battaniye seti, günlük yatak örtüsü, tek pike, alez, nakışlı hamam seti ve yastık-yorgan seti de bu paket içerisinde yer alıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaca'dan 'yüzde 50 ve üzeri indirim' kampanyası - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:08
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor         
16:46
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi         
16:43
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor         
16:16
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı         
16:11
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 19:18:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaca'dan "yüzde 50 ve üzeri indirim" kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]