Karaca: "Esnaf, mutluysa toplum mutludur" - Son Dakika
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Karaca: "Esnaf, mutluysa toplum mutludur"

6 saat önce

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, Devletin bütün birimleri ile korona virüs musibeti ile mücadeleye devam ederken;

Karaca:

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, Devletin bütün birimleri ile korona virüs musibeti ile mücadeleye devam ederken; esnafın da günübirlik nafakasını, çekini, senedini, kendinin ve istihdam ettiği çalışanlarının maaş ve sosyal güvenlik primlerini ve diğer zorunlu giderlerini denkleştirmenin ve ödemenin telaşı içerisine düştüğünü söyledi.


Virüs nedeniyle iş yerini direk veya dolaylı olarak kapatan esnafı, kamuda çalışan sabit gelirli memur veya işçi ile kıyaslamanın doğru olmayacağını dile getiren Karaca, "Bir esnaf kapalı da olsa, açık da olsa bir takım sabit giderleri vardır ve bu giderlerini ödemek zorundadır. Kamuda çalışan sabit gelirliler ise idari izinli de olsalar gelirleri sabittir, maaş ve sosyal hakları devlet tarafından karşılanmaktadır. Esnafın, işi olsa da, olmasa da cumartesi-pazar demeden günde en az 12 saat iş yerini açık tutmak zorundadır. Aksi durumda yok olur giderler. Binlerce yıldır kardeşliğin, ahiliğin, huzurun ve güvenin temelinde hep esnaf olmuştur. Esnaf, emek ve alın terinin gerçek sahibidir. Esnaf, mutluysa toplum mutludur. Korona virüsü en fazla esnafımızı etkilemiş ve maddi olarak mutsuz etmiştir. Önlem tedbirleri kapsamında dükkanları kapatılan da esnaf kardeşlerimiz olmuştur. Belirsizliğin hüküm sürdüğü bu olağanüstü ortamda esnafımızın önünü açacak, zararlarını karşılayacak, yeni projeleri hayata geçirecek tek yetkili merci ise ilgili bakanlıklarımızdır" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:56 Kaynak: İHA

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