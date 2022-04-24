Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı - Son Dakika
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Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

24.04.2022 12:39
Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Cebeli köyü sınırları içinde yer alan, iç nemlenmenin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması amacıyla 3 ay boyunca ziyarete kapatılan mağara, yapılan bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Cebeli köyü sınırları içinde yer alan, iç nemlenmenin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması amacıyla 3 ay boyunca ziyarete kapatılan mağara, yapılan bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağarada, bu yıl İl Özel İdaresi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle "Turizm Rotamız Karaca Mağarası" projesi başlatıldı.

Projeyle mağarayı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak için 130 metre yürüyüş yolu, vadiyi kuş bakışı görebilecek 250 kişilik seyir terası ve 9 kameriye yapıldı.

İstanbul'da yaşayan Iraklı Gorgeres Arter Putrus, gazetecilere, Karaca Mağarası'nı görmek için geldiğini belirterek, "Karaca Mağarası'nın çok güzel olduğunu duyduk ve ziyarete geldik. Daha önce böyle bir mağara hiç görmemiştim, çok beğendim." dedi.

Ali Kemal Akın ise Karaca Mağarası'nın Türkiye'deki ender güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Mağarayı herkesin görmesi gerektiğini dile getiren Akın, "Yüzyılladır oluşmuş sarkıtların, değişik figürlerin oluşu insanları çok etkiyor. Bu güzellikler insanı cezbediyor." diye konuştu.

Aynur Güneş de Iğdır'dan öğrencilerle geldiklerini belirterek, "Mağaranın içerisine girdik, çok beğendik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir mağara gördüm." ifadesini kullandı.

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Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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