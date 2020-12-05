Karaca Mağarası'nı 5 ayda 50 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından Karaca Mağarası, son 5 ayda 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz döneminde normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı. Mağarayı ziyaret edenler, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri ihmal etmedi. Hijyen ve sosyal mesafe uyarıcı çizgiler yerleştirilen mağaraya, maskesiz girişe izin verilmedi. Mağarayı 5 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Mağarada turizm sezonu da sona erdi.

KARACA MAĞARASI

Gümüşhane'de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip mağara, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Mağara çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile içeri doğru gidildikçe huni şeklinde genişleyen mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.