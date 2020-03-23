Karaca'nın online satış kanalında yüzlerce üründe indirim - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karaca'nın online satış kanalında yüzlerce üründe indirim - Son Dakika Ekonomi

Karaca'nın online satış kanalında yüzlerce üründe indirim

6 saat önce

Karaca'nın online satış kanalı www.karaca.com'da yüzlerce üründe yüzde 50 ve daha fazla indirim sunuluyor.

Karaca'nın online satış kanalında yüzlerce üründe indirim, System.String[]

Karaca'nın online satış kanalı www.karaca.com'da yüzlerce üründe yüzde 50 ve daha fazla indirim sunuluyor.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, karaca.com özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler hazırlanabilecek ürünlerinde sınırlı süre için yüzde 50 ve daha fazla indirim imkanı tanıyor.

Karaca Blendfit Spiral sebze doğrayıcı 4 in 1 set ile sebze ağırlıklı sağlık dolu öğünler hazırlanabiliyor. Karaca Vitafit profesyonel katı meyve sıkacağı ile C ve A vitamini yönünden zengin meyve suları tüketiliyor.

Evde kalınan süre içerisinde, keyifle içilecek kahveler için Karaca Hatır Hüp Türk kahve makinesi, aile kahvaltıları için Karaca Lena 6 kişilik kahvaltı seti ve Karaca Home Lyon çift kişilik softline battaniye de kampanyada sunulan seçenekler arasında yer alıyor.

Lyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:16 Kaynak: AA

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