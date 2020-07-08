Karaca'nın sofralarda paylaşacak çok şeyi var - Son Dakika

Karaca'nın yemek takımlarında sunduğu sayısız seçenekteki ürünler sofralara renk katmaya devam ediyor.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, Karaca'nın 6 kişilik yemek takımlarında sunduğu sayısız seçenekteki ürünü ile kahvaltı ve yemek takımlarını zenginleştiriyor. Farklı renk ve tasarımdaki 6 kişilik yemek takımları hatıralarda yer edecek sofraların akılda kalan kısmı olmayı başarıyor.

Karaca Deep Blue Yemek Takımı derin mavilerin en güzel motiflerle buluştuğu, sofralara engin bir şıklık getiren özel motifleri ile dikkati çekiyor. New Blue Odyssey Yemek Takımı ise nostaljinin mavinin en güzel tonuyla buluştuğu sofralara renk katıyor.

Pure Yemek Takımı, modern kesimi, kenarlarındaki gümüş rengi hatlarıyla sadelikle şıklığı bir arada sunuyor. Oval kesimi ve yuvarlak formu ile sofralara fark getiren Karaca Pure 6 Kişilik Yemek Takımı, opal cam olması nedeniyle dayanıklılığı ile de iddiasını ortaya koyuyor. Erte Yemek Takımı, kahvaltı ve yemeklerin vazgeçilmez takımı olmaya aday. Kendine özgü deseni ve pastel tonlarıyla sofralara sade bir şıklık getiren Karaca Erte, bahar ve yaz aylarının gözdesi durumunda bulunuyor.

İncecik çizgilerin birleşimi ile oluşan Nakkar Yemek takımı üçgen desenleri ile sofralara ayrı bir hava katıyor. Hera Yemek Takımı, siyah-beyaz renkleri ve minik ışıltıları ile yıldızlı geceleri andırıyor. Yaz akşamlarında kurulacak keyifli bir sofra için ideal olan Karaca Hera, romantizm dolu, esintili bir yaz akşamında uzun saatler keyifle oturulan bir sofranın arananı niteliğinde bulunuyor.