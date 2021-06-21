Karaca'nın 'Tur kayağı anıları' kitap oldu - Son Dakika

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca, Tur (Dağ) Kayağı ile ilgili anılarını kitaplaştırdı.

TDF'de kesintisiz olarak 1997- 2016 yılları arasında 20 yıl başkanlık yapan Alaattin Karaca, bu süreçte 919 olan dağcı sayısını 39 bine, dağcılık kulüp sayısını 25'ten 1060'a, dağcılık sporunda aktif olan aktif il sayısını ise 23'den 81'e çıkardı. Karaca'nın başkanlığı döneminde dağcılığın yanı sıra dağ kayağı ve spor tırmanma branşlarında da faaliyet yapılmaya başlandı.

"Federasyon başkanlığını bırakıyorum, dağları değil" diyerek TDF başkanlığına veda eden Karaca'nın dağcılık anılarını Prof. Dr. Metin Karadağ 'Dağların Ruhu' isimli kitapta topladı. 'Tur Kayaklı Anılarım' isimli kitabın ise başta doğaseverler olmak üzere dağcı ve tur kayağı yapanlar için bir rehber olacağına dikkati çeken Alaattin Karaca, şunları söyledi:

"Yaklaşık 50 yıldan bu yana Türk Dağcılığına hizmet ediyorum. Türkiye'de ve Dünyadaki yüksek dağların büyük bir bölümüne tırmandım. Binlerce öğrenci, rehber, eğitmen yetiştirdim. Halen daha dağlara tırmanmaya devam ediyorum. Doğasever, dağcı, tur kayağı olarak anılan dağ kayağı spor branşlarını yapan, ilgi duyanlara 'Tur Kayaklı Anılarım' kitabım yararlı olacaktır. Kitapta, 'Tur Kayağı nedir?', 'Tur kayağı malzemeleri', 'Tur kayağı yapacak kişilerde olması gereken özellikler' yer alıyor. Ayrıca, Tur kayağı ile ilgili anılar ve yapılan etkinliklerle ilgili fotoğraflar da bulunuyor. 'Tur Kayaklı Anılarım' kitabından almak isteyenler 0 532 433 61 45 numaralı Whats App'a başvurabilir." - ERZURUM