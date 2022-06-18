Karaca Ömür'ün yavruları "Bordo" ile "Mavi" botanik parkın maskotu oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 103 bin metrekarelik alana yapılan Trabzon Botanik Parkı'nda tel örgülerle çevrili bölümde yaşayan karaca ailesinin 2 yavru su dünyaya geldi.

İlçeye bağlı Çamoba Mahallesi'ndeki parkta 130 türde yaklaşık 11 bin bitkinin yanı sıra süs balıkları, kara ve su kaplumbağaları, tavşanlar, tavuklar ve karacalar da yer alıyor.

"Boynuzlu" ve "Ömür" adındaki karacaların 27 Mayıs'ta 2 yavrusu dünyaya geldi. Büyükşehir belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Derya Saka, bakımını üstlendiği karaca yavrularına "Bordo" ve "Mavi" adını verdi. Yavru karacalar, parkı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de maskotu haline geldiler.

"Bordo ile Mavi'nin yavrularını da büyütürüm, onların yavrularını da görürüm"

Dreya Saka, AA muhabirine, parkta 2'si dişi 3 karaca bulunduğunu belirterek, "Ömür" adlı karacanın bakımını 4 günlükten itibaren kendisinin üstlendiğini söyledi.

Veterineri yanına yaklaştırmadığı için Ömür'ün gebe olduğunu anlayamadıklarını dile getiren 2 çocuk annesi Saka, "Ben yaklaşabiliyordum ama gebe olduğunu anlayamadım. Karnı giderek büyümeye başlayınca şüphelendim. 'Acaba yavrusu var mı? Yok mu?' derken internetten karacaların mayıs ayında doğum yaptığını öğrendim. Her sabah gelip 'Ömür doğum yaptı mı?' diye kontrol ettim." dedi.

Saka, doğumdan bir gün önce Ömür'ü sevdiğini, okşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ertesi gün mesaiye geldiğimde Ömür'ün yanında iki yavru gördüm. Bizim için de sürpriz oldu, o anı yaşamak çok güzeldi. Duygulandım, gözlerim doldu, kızlarımın çocuklarından önce Ömür'ün yavrularını gördüm, anneanne oldum. Karaca bakmayı Ömürle birlikte öğrendim. Daha önce hiç hayvan bakmamıştım ama baktıkça, araştırdıkça alıştım. Bakabildim ve başardım, başarabildiğim için de çok mutluyum. İnşallah Bordo ile Mavi'nin yavrularını da büyütürüm, onların yavrularını da görürüm."

Ömür'ü çocuğu gibi sevdiğini, özenle baktığını ifade eden Saka, "Ömür'den bu yıl yavru bekliyordum, yavrularımız yani torunlarım doğdu, anneanne oldum. Mutluyum o yüzden. Ona bakıp, besleyip, büyütmek ve ondan yavru almak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Trabzonspor şampiyon olunca karacaların ismini Bordo ve Mavi koydu

Saka, Trabzonspor'un şampiyonluğunun kesinleştiği tarihte Ömür'ün yavrularının dünyaya geldiğini belirterek, "Zaten Trabzonluların hayatları bordo-mavi üzerine, o nedenle bir yavrusu olsaydı 'Fırtına' veya 'Şampiyon' koyacaktım. Ama 2 olunca 'Bordo', 'Mavi' koydum. Burada onlarla birlikte mutlu ve huzurluyuz. Onlara bakmak, birlikte yaşamak çok güzel bir duygu. Onlar insanın yorgunluğunu, stresini alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sabah işe geldikten sonra yapması gereken görevlerini yerine getirdiğini ardından da karacaların yanına gittiğini anlatan Saka, şunları kaydetti:

"Kapıyı açarak, 'Ömür' diye sesleniyorum bazen koşup yanıma geliyor, bazen de ben gidiyorum. Yavrularını emzirdi mi, yem yedi mi diye bakıyorum. Yavruları da otların altına saklanarak kendilerini koruyorlar. Öğle arası tekrar geliyorum. Annesini emdiler mi diye merak ediyorum. Görmeden inanmıyorum, aklım kalıyor onlarda."

Saka, yolda karşılaştığı kişilerin Ömür'ü sorduklarını da ifade ederek, "Yavrularının olduğunu öğrenen herkes seviniyor, duyan gelip görüyor. Yavruları görenler, arkadaşlarını arayıp 'Ömür yavruladı' diye haber veriyor, bu tür konuşmalara şahit oluyorum. Artık Ömür ve yavruları buranın maskotu oldu. Çok seviliyorlar. İnsanlar onları görmek için özellikle geliyorlar." dedi.

Karaca nüfusunun yavrularla 5'e ulaştığını vurgulayan Saka, şöyle devam etti:

"Botanik parkta bir çok hayvana bakıyoruz. Buraya gelenler tarafından hayvanlara çok ilgi var. Okullardan geliyor, turlar geliyor, turistlerin de ilgisini çekiyor. Hayvanlar fazla ilgiden dolayı saklanıyorlar. Onları göremeyince de nerede olduklarını soruyorlar. Ben de hayvanları kulübesinden çıkararak insanların görmelerine yardımcı oluyorum."