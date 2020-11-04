Karaca: "Takım olunca istikrar geldi " - Son Dakika

Karaca: "Takım olunca istikrar geldi "

04.11.2020 14:49
Karaca:

Misli 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca, takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Misli 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca, takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımda birlik ve beraberliği sağladıklarını belirten Karaca, hedeflerinin Play-Off olduğunu dile getirdi. Karaca, "İçel İdmanyurduspor maçıyla görevime başlamıştık. Transferin de son günüydü. 3 transfer yapmıştık. İlk maçta bir beraberlik oldu. Şile deplasmanı, içeride ve dışarıdaki kupa maçı oynadık. Osmaniye deplasmanı ve Erbaa galibiyeti aldık. En azından kendi sistemimizi oturmaya çalıştık. Geldiğimizde ağır bir travma geçiriyordu takım. İlk 2 hafta da mağlup olmuş bir takım vardı. Psikolojik olarak yıkılmış bir takımdı. Mental anlamda bunu işlemeye çalıştık. 7 maçta buraya kadar geldik. Takımdaşlık ve arkadaşlık ortamını sağladık. O arkadaşlık gelince sahada üst seviyeyi getiriyor. O da başarıyı getiriyor. Hedefimiz var, galibiyet var. O yüzden de diğer maçlarda da kolay kolay mağlup olmayız diye düşünüyorum. Hep kazanmayı hedeflemişimdir. Hedefim; kazanmak üzerine. Takımda bunu çok iyi uyguluyor. Sağ olsunlar iyi bir çıkış yakaladılar. Önümüzdeki maç programı hafifledi zaman antrenmanlarda daha iyi çalışmalar yapacağız. Pas trafiğini, kendi sahamızda rakibe baskıyı, iyi oyunla zaten galip gelebileceğimizi biliyoruz. Oynadığımız oyunla hem seyirciye hem de kendimize haz almayı anlatıyoruz çocuklara. Onlar beni anlıyor ben de onları anlıyorum." dedi.

Hedef Play-Off

Hedeflerinin Play-Off olduğunu kaydeden Teknik Direktör Karaca, "İlk 5'i zorlayacağımızı inanıyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Puan kaybetmeden gidelim diyoruz. 15 günlük bir aramız var. Erok gizli bir rakibimiz. Erok ve Osmaniye bu ligin iyi ekiplerinde İlk hedefimiz: Play-Off ama asıl hedef şampiyonluk. Liderle 6 puan var. Üst lige çıkmak istiyoruz. Buna da inancımız tam. Isparta camiasını ve taraftarımıza sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

Korona virüsle ilgili konuşan ve pozitif çıkan futbolcuların karantinaya alındığını bildiren Karaca, "Korona virüsle mücadele ediyoruz. Cuma günü 2 pozitif çıkmıştı. Onları ayırdık. Pazartesi günkü testte 5 oldu. Perşembe günü bir test daha yapılacak. Temas halinde olanları ayırdık. 14'ün altına düştüğümüzde maçlar iptal oluyor. İnşallah düşmeyiz. Şu an hiçbir belirtileri yok. Dirençleri yüksek. Pazar günü maçtan çıktılar ve güçlüler. Test sonuçlarında pozitif olduklarını anladık. KYK'da Antrenman programı verdik. Onlar antrenmanlarına devam ediyor. Diğer negatiflerde de bizler burada devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA

Karaca: Takım olunca istikrar geldi

Teknik Direktör, Osmaniye, Play Off, Isparta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karaca: 'Takım olunca istikrar geldi ' - Son Dakika Spor


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