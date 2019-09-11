Son Dakika Haberleri: Karaca'ya "Altın Baykuş" ödülü
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Karaca'ya "Altın Baykuş" ödülü

12 dakika önce

Karaca, "Davetkar Mağazalardan Estetik Sofralara" projesiyle Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından "Altın Baykuş" ödülü aldı.

Karaca'ya

Karaca, "Davetkar Mağazalardan Estetik Sofralara" projesiyle Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından "Altın Baykuş" ödülü aldı.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, mutfak, sofra ve ev tekstili kategorilerinde sunduğu ürünleriyle yaşamlara değer katan Karaca, pazarlama, perakende ve tasarım alanında aldığı çok sayıdaki ödüle bir yenisini ekledi.

Türkiye Araştırmacılar Derneği, "Baykuş Ödülleri" ile her yıl başarılı araştırma projelerini ödüllendiriyor. "Baykuş Ödülleri", aynı zamanda araştırma şirketleri, araştırma verenler ve veri toplama şirketleri arasındaki ilişkileri geliştirerek başarılı iş ortaklıklarını ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Bu yılki "Baykuş Ödülleri"ne Karaca da "Davetkar Mağazalardan Estetik Sofralara" projesiyle katıldı. Proje, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından "Altın Baykuş" ödülüne layık görüldü.

Evde geçirilen zamanın önemine değinen proje, Türk kültüründe ailece yemek sofralarında vakit geçirmenin, hem yemeği hem uzun sohbetlerle hayatı paylaşmanın kıymetini ön plana çıkarıyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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