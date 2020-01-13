Karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı - Son Dakika

Karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, yol kenarında baygın vaziyette yatan karaca yavrusu buldu.

Karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, yol kenarında baygın vaziyette yatan karaca yavrusu buldu.


Amanos Dağları eteğindeki İdilli Mahallesindeki su birikintisi yanında baygın şekilde bulunan karaca yavrusu, askerler tarafından ilçe Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Veteriner kontrolünün ardından beslenen karaca yavrusunun altına battaniye serildi. Ayrıca kalorifer peteği yanında üzeri kurulanarak temizlendi.

Jandarma ekipleri, gece misafir ettikleri ve adını "Garip" koydukları yavru karacayı, sabah saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şefliği yetkililerine teslim etti.

Amanos Dağları, Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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