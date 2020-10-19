Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava - Son Dakika

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava

19.10.2020 15:27

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda tarihi mezarların üzerinde yürüyerek klip çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen...

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava

İSTANBUL - Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda tarihi mezarların üzerinde yürüyerek klip çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı'nda 4 Nisan 2020 tarihinde mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Batu Belenve Utku Şahinkayayürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Batu Belen ve Utku Şahinkaya'nın Karacaahmet Mezarlığı'nda çekmiş oldukları bir video kaydını sosyal medya hesaplarından paylaşarak halkın dini değerlerini aşağıladığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, görüntüdeki şahsın koyu tonlarda yapılmış makyajının bulunduğu, boynunda birçok kolyeden oluşan aksesuarların ve ayağında yüksek topuklu çizmelerin olduğu, şahsın mezarlıkta bulunan eski mezar taşlarından birine yaslandığı ve elleri cebinde ayakta durduğu belirtildi. Yine görüntülerdeki şahsın, mezar taşlarının bulunduğu yerde eski bir mezar taşının önüne oturduğu, dirsekleri ile arkasında bulunan mezar taşına dayandığı, mezar taşlarına dokunarak poz verdiği, ayağında siyah platform topuklu çizme ile yerde bulunan eski bir mezar taşının üstünde yürüdüğünün görüldüğü kaydedildi.

"Sanatsal bir çalışma" savunması

İddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Şüpheli Batu Belen ifadesinde, İngiltere'de yapılacak olan Türk kültürüne yönelik bir etkinliğe katılmaya karar verdiğini, Türk mezar taşlarının Batı'da ilgi çektiğini öğrendiğini ve bu konuda bir çekim yapıp yarışmaya katılmak istediğini söyledi. Çektikleri videoyu yarışmaya gönderdiğini ancak yarışmanın korona virüs nedeniyle ertelendiğini söyleyen Belen, videoyu sosyal medya hesabında paylaştığını, video içeriğinin yanlış anlaşılması üzerine videoyu kaldırdığını, dini değerleri aşağılamak gibi bir amacının olmadığını, sanatsal olarak yapılmış bir çalışma olduğunu belirtti.

Şüpheli Utku Şahinkaya'nın ise, Batu Belen'in, mezarlıkların tarihi ve dokusuyla ilgili bir video ile İngiltere'de yapılacak yarışmaya katılmaya karar verdiğini, kendisini de videoda oynamak için uygun gördüğünü, Batu'nun, çekim yapılan mezarlığın çalışma ile ilgili vizyonuna uygun olduğunu düşündüğünü, mezarlıkta bulunan bir görevli ile konuştuklarını, sözlü olarak çekim yapılan yerin uygun olduğunun söylendiğini, makyaj ve kostümü kendisinin hazırladığını, hareket ve figürleri ortak kararlaştırdıklarını söyledi.

Videoda yer alan görüntülerin senaryosunun Batu Belen tarafından, makyaj ve kostümlerin ise Utku Şahinkaya tarafından hazırlandığının kaydedildiği iddianamede, videoda yer alan hareket ve figürlerin her iki şüpheli tarafından birlikte kararlaştırıldığı, videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulandı.

Mezarlıklara cenazelerin defin işlemlerinin, mezarlıkların ziyaret edilmesinin, korunmasının ve kullanılmasının belli dini kurallara göre yapıldığı, bu nedenle mezarlıkların ve mezarların dini değer olarak kabul edilmesinin gerektiği belirtildi.

1,5 yıla kadar hapis istemi

İddianamede şüpheliler Batu Belen ve Utku Şahinkaya'nın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava
Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava
Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava
Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava

Karacaahmet, Üsküdar, Mezar, Dava, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, muhabir patlamaya canlı yayında yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Son Dakika: Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti Son Dakika: Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti         
14:52
Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi         
14:30
Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı         
14:05
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş         
13:05
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar         
11:11
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 15:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çeken şüphelilere dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei