Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekilmesi: 2 kişi gözaltında - Son Dakika

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekilmesi: 2 kişi gözaltında
KARACAAHMET Mezarlığı'nda bazı kabirlerin üzerinde yürüyerek klip çektiği belirlenen Batu Belen ve klibi çeken kişi gözaltına alındı.
KARACAAHMET Mezarlığı'nda bazı kabirlerin üzerinde yürüyerek klip çektiği belirlenen Batu Belen ve klibi çeken kişi gözaltına alındı.
Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken kişi, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerler aşağılanması" suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve klibi çeken kişinin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Belen'in sosyal medyaya yansıyan görüntüleri tepkilere neden olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:08 Kaynak: DHA
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