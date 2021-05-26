Karacabey, ameliyat masasında - Son Dakika

Karacabey, ameliyat masasında

26.05.2021 16:56
Karacabey, ameliyat masasında, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede tarihi bir adım atılarak altyapıda devrim niteliğinde projelerin hayata geçtiğini vurguladı.

Karacabey'de uzun yıllardır hasretle beklenen ve kentin en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı meselesine kalıcı çözüm sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar, başarılı bir şekilde ilerliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, birkaç ay önce başlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi ve elektrik hatlarının yer altına alınması işlerini yürüten saha ekiplerini denetledi. Özkan yaptığı denetimlerde, saha çalışanlarından bilgi alarak işleyiş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyük dönüşüm

Özkan burada yaptığı açıklamada, bu yılı 'altyapı yılı' olarak ilan ettiklerini anımsatarak, "Güzellikler şehri Karacabey'imizde altyapı çalışmaları devam ediyor. Bir yandan havai elektrik hatlarının yer altına alınması %90 oranında gerçekleştirildi. Burada incelediğimiz içme suyu şebekesinin yenilenmesi işlemi de %25 oranında tamamlandı. İnşallah bir yıllık süre zarfında tüm Karacabey'imizin içme suyu anlamında hatlarının tamamı yenilenmiş olacak. Bununla birlikte, temmuz ayında BUSKİ kanal ihalesine çıkacak. Bu da bittiğinde, Karacabey'imiz için 100 yıllık bir altyapı potansiyelini sunmuş olacağız. Gerçekten altyapı, ilçemizin kronik bir yarasıydı. Cenab-ı Allaha hamdolsun ki bu sorunlara neşter vuruyoruz. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a, tüm Karacabeyliler olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah 2 sene sonunda elektrik hatlarıyla, içme suyu şebekesiyle, kanalizasyon sistemiyle, yağmur suyu şebekesiyle, sorunsuz bir altyapıyla, pırıl pırıl bir Karacabey'de yaşamaya başlayacağız" dedi.

Her şey daha güzel bir Karacabey için

Bu çalışmalar süresince kazı çalışmaları nedeniyle mahalle sakinlerinden anlayış beklediklerini de ifade eden Özkan, "Tabi bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarımıza bazı sıkıntılar yaşatmıyor değiliz. Yollarımız bozuluyor, tamiratları gerçekleşiyor. Ama bizler biliyoruz ki külfetsiz nimet, zahmetsiz rahmet olmaz. Bizler gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek bu çalışmaları yapıyoruz. Ve birçok belediyenin kaçındığı kangren olmuş yaralara neşter vurarak, çocuklarımız için gençlerimiz için tüm vatandaşlarımız için bu hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her şey daha güzel bir Karacabey için" ifadelerine yer verdi.

Karacabey, ameliyat masasında

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey, ameliyat masasında - Son Dakika


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