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Karacabey aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor - Son Dakika

Karacabey aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor

17.11.2021 17:28
Karacabey aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede aromatik ve tıbbi bitkilerle ilgili çalışmalarda olumlu yönde bir yol kat ettiklerini belirterek, tarımda alternatifler geliştirildiğini ve bunun destekçisi olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Karacabey Belediyesi'nin defne, ıhlamur gibi kokulu bitkiler üzerine son yıllarda yaptığı farkındalık çalışmaları, bölge halkının yanı sıra ilgili diğer kurumlarca da yoğun ilgi görmüş ve ilçede bununla ilgili çeşitli tesisler inşa edilmeye başlanmıştı.

Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkilerle ilgili yatırımlara bir yenisi de Tophisar Mahallesi'nde girişimci Aydın Özen tarafından ekleniyor.

Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelen Özen, bu alanda ilk tesisi Karacabey'in Tophisar Mahallesi'nde hayata geçiriyor.

Gelecekte önemli bir sektör haline dönüşecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün tesise giderek, girişimci Aydın Özen ile istişarelerde bulundu.

Başkan Özkan, Karacabey'de bu alanda atılan adımların gelecekte önemli bir sektör haline dönüşmesinden umutlu olduklarını belirterek, Karacabey'in alternatif tarım ürünlerinde artık aromatik ve tıbbi bitkilerin de yeri olduğunu ifade etti.

Aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine olan çalışmaları destekliyoruz

Özkan yaptığı açıklamada, "Tophisar Mahallemizde aromatik bitkilerle ilgili hem üretim hem de destinasyon tesisi kuruluyor. Tarımda alternatif çalışmalar kapsamında aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine olan çalışmaları destekliyoruz. Aydın Bey'in çalışmaları da bölgede inşallah örnek bir rol model olacak" dedi.

Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Karacabey, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor - Son Dakika


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